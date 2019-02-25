زيارة مرتقبة للرئيس الايراني الى العراق

2019/02/25 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم الحكومة العراقية انشاء منطقة صناعية مشتركة مع إيران، مماثلة لتلك التي أنشأتها مؤخرا مع الأردن.

بيان للحكومة العراقية ، طالعته(باسنيوز) أفاد ، الیوم الاثنین ، بأن ذلك جاء خلال لقاء بین رئیس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ومساعد وزیر الخارجیة الإیراني عباس عراقجي.

ويجري عراقجي حاليا زيارة لبغداد للإعداد لزيارة مرتقبة للرئیس الإیراني حسن روحاني إلى العراق.

ورحبت الحكومة العراقية في البيان بتطور العلاقات العراقیة - الإیرانیة بما یصب بمصلحة البلدین والمنطقة آملة أن تكون الزيارات المتبادلة نقلة في العلاقات الثنائیة وحل القضایا العالقة وفي مقدمتها حفظ حقوق العراق في میاهه الاقلیمیة.

وأشار البيان الى ان اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائیة والتعاون في المجالات الاقتصادیة والتجاریة، إضافة إلى قضایا المیاه والحدود وتأشیرات الدخول والرغبة المشتركة في التوصل لمذكرة تفاهم واضحة تحقق المصالح المشتركة للبلدین بشكل عادل.





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