اجتماع مرتقب بين الصدر والعامري

2019/02/25 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح عن اجتماع مرتقب بين السيد مقتدى الصدر وهادي العامري لمناقشة التواجد الأجنبي وقضايا مهمة أخرى .

النائب عن التحالف محمد كريم أكد ان نتائج الحوارات والتفاهمات بين الفتح وسائرون ايجابيةٌ جدا، مبينا ان نتائج الحوارات ستعلن خلال مؤتمر صحفي مرتقب بين السيد الصدر والعامري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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