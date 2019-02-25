2019/02/25 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ التربية: مقطع الطالبات تحت وضع مخدر كان في المغرب وليس في العراق

25/02/2019 21:15:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن مقطع الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر طالبات "تحت وضع مخدر" كان في المغرب وليس في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فديو يُظهر أصابة مجموعة من الطالبات بنوبات من الصراخ الهستيري وحالة بكاء وانهيار أنهُ يعود لمدرسة في دولة المغرب وليس ضمن مدارسها العريقة".

وأضافت أن "المقطع المنشور يخص مدرسة امام القسطلي في الدار البيضاء في المغرب الامر الذي دفع بالوزارة بالتوجيه الى بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي بترك هكذا مواضيع التي من شأنها ان تحدث ارباكا وإساءة بعمل المؤسسة التعليمية في البلاد والسعي لإبراز ما يحافظ على رصانتها وعمقها التربوي".

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اصابة مجموعة من الطالبات بنوبات من الصراخ الهستيري وحالة بكاء وانهيار نتيجة "مخدر".

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