الموصل تحتضن اجتماعاً مشتركاً لتفعيل مبادرات البنك المركزي الائتمانية 

2019/02/25 | 21:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

عُقد في مدينة الموصل، أجتماعاً مشتركاً بين البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية وعدد من قيادات القطاع الخاص وادارات المصارف في المحافظة لتفعيل مبادرات المركزي الائتنانية الخاصة بالقطاع الخاص.

وقال مصدر في رابطة المصارف الخاصة، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "بإشراف البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية عقد في مدينة الموصل الاجتماع المشترك بين قيادات القطاع الخاص و ادارات المصارف في محافظة نينوى لتفعيل مبادرات البنك المركزي العراقي الائتمانية للقطاع الخاص العراقي".

واضاف المصدر أن الاجتماع حضره " رئيس مبادرة الواحد ترليون لتمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة احمد ابراهيم و المدير الاقليمي لرابطة المصارف الخاصة العراقية محمد منذر "، مبيناً أن هناك عدد من الجهات المشاركة في الاجتماع ومنها "اللجنة الاقتصادية و المالية و لجنة الصناعة و لجنة الزراعة في مجلس محافظة نينوى و مدراء فروع المصارف الحكومية و الخاصة العاملة في نينوى و هيئة استثمار نينوى و غرفة تجارة نينوى و كلية الادارة و الاقتصاد في جامعة الموصل و نقابة المهندسين و نقابة المحامين و عدد من رجال الاعمال".





وأكد أن "من اهم النقاط التي تم مناقشتها المعوقات التي تواجه المصارف في مدينة الموصل والبحث في آليات قبول طلبات الاقتراض للمشاريع الصغيرة و المتوسطة و التعرف على شروط المصارف المشمولة بالتغطية الائتمانية".

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