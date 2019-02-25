أولاند: موقف فرنسا الداعم لشعب كوردستان ثابت لن يتغير مع تغير الوجوه السياسية

2019/02/25 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، خلال اجتماعه مع الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الإثنين، 25 شباط، 2019، "ثبات الموقف الفرنسي تجاه شعب كوردستان ودعمه ومساندته، وعدم تغييرها مع تغيير الوجوه السياسية"، فيما شدد البارزاني على أن "شعب كوردستان لن ينسى موقف الرئيس الفرنسي ويعتبر نفسه مديناً له"وأفاد بيان بأن الرئيس مسعود البارزاني، استقبل يوم 25/ شباط/ 2019 في صلاح الدين، فرانسوا أولاند رئيس فرنسا السابق والوفد المرافق له .وأضاف: "في بداية اللقاء رحب الرئيس البارزاني بحفاوة بالرئيس أولاند ، ووصف سيادته بالصديق العظيم لشعب كوردستان الذي زار كوردستان في الأيام الصعبة والعصيبة خلال الحرب مع الإرهاب، تلك الزيارة التي زادت الأمل لدى شعب كوردستان.كما أعلن الرئيس البارزاني، أن شعب كوردستان لا ينسى موقف الرئيس الفرنسي ويعتبر نفسه مديناً له".كما قدم الرئيس البارزاني "شكره للحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي، الذي ساند شعب كوردستان على الدوام وظل صديقاً عظيماً له، واصفاً ذلك الشعب بصاحب والمبادىء وتلك الصداقة بالمفخرة"، بحسب البيان.وفي ذات الاجتماع، عبر الرئيس الفرنسي "عن تقديره لبسالة وشجاعة وتضحيات شعب كوردستان والبيشمركة في الحرب ضد داعش، وأعرب عن سروره تجاه المرحلة الجديدة الحالية في كوردستان، حيث إندحار داعش وإجراء الانتخابات وسير العملية الديمقراطية القوية والمستمرة، معلناً أن شعب كوردستان ينتظر مستقبلاً زاهراً ومتقدماً".وقدم الرئيس الفرنسي شكره للرئيس البارزاني وشعب كوردستان لإيوائهم النازحين والمهجرين ومساعدة المكونات المسيحية والإزيدية.وجدد ثبات الموقف الفرنسي تجاه شعب كوردستان ودعمه ومساندته، مؤكداً عدم تغييرها مع تغيير الوجوه السياسية.وفي محور آخر من الإجتماع، تم تسليط الضوء على "مخاطر وتهديدات الإرهاب والتطرف على الأمن الدولي، وكذلك سبل منع تجدد ظهور الإرهاب والحرب الإيديولوجية.كما تم تداول أوضاع المسيحيين والإزيديين في كوردستان، وأوضاع النازحين وضمان الأمن وتقديم الخدمات في المناطق المحررة".وكانت الأوضاع في سوريا ومستقبل الشعب الكوردي في ذلك البلد وآخر المتغيرات، محاور آخرى في اللقاء، وأكد الجانبان على ضرورة حماية الشعب الكوردي في سوريا ومنع نزوحهم أو إلحاق المزيد من الأذى بهم.

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