2019/02/25 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الأمريكي يقتل 35 مسلحا في الصومال

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