قتلى وجرحى بمواجهات بين قبائل حجور و

2019/02/25 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجددت المواجهات، اليوم الاثنين، بين قبليين موالين للجيش اليمني، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

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