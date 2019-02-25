القبض على تجار مخدرات وسط العراق (صورة)

2019/02/25 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية، اليوم الإثنين، القبض على ستة أشخاص يتاجرون بالمخدرات في محافظة واسط، وسط العراق.

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