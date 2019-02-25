الزراعة الأردنية تتجهز لاستقبال مجموعات من الجراد

2019/02/25 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة الأردنية عن استعداداتها لمواجهة مجموعات الجراد التي من المتوقع وصولها إلى مناطق مختلفة من البلاد خلال الأيام المقبلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة الأردنية، لورنس المجالي، لموقع الغد، إن العاملين في الوزارة قاموا بتجهيز نحو 55 فرقة مختصة لمكافحة الجراد، بالإضافة إلى تجهيز 42 فرقة رصد.

وأضاف المجالي، أن وزارة الزراعة الأردنية شكلت غرفة عمليات كإجراء احترازي لمواجهة الجراد القادم من السعودية، والذي من المتوقع أن يصل الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعملت وزارة الزراعة الأردنية على التواصل مع نظيرتها السعودية ومنظمة الفاو لضمان عدم وصول الجراد إلى الأراضي الأردنية، حيث يبعد عن الحدود الأردنية قرابة 450 كيلومترا.

ومن المتوقع أن يصل الجراد على شكل مجموعات متفرقة وليس على شكل أسراب، حيث تأمل الزراعة الأردنية أن تحوّل الرياح مجراه قبل الوصول إلى الأردن.

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