السلطات في كوردستان تنفي اعتقال صاحب مصرف عبر العراق حسن ناصر اللامي

2019/02/25 | 21:35

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بغداد- العراق اليوم:

نفت السلطات الكردية القبض على حسن ناصر جعفر اللامي والذي يشغل منصب رئيس مجلس ادارة مصرف عبر العر...





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