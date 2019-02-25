القبض على متهمة توزع الكفالات على عوائل عصابات داعش

2019/02/25 | 21:35

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بغداد- العراق اليوم:

قالت خلية الاعلام الأمني ان قوات الاستخبارات القت القبض على متهمة لها صلات بداعش.



وأشارت الخلية في...





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