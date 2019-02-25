عبدالمهدي يستقبل وفدا يضم ممثلي المهن الصحية والطبية ويؤكد الاستجابة للمطالب المشروعة

2019/02/25 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الاثنين، وفدا يضم ممثلي المهن الصحية والطبية بحضور وزير الصحة د.علاء الدين العلوان والنائب الشيخ صباح الساعدي رئيس كتلة الاصلاح والبناء البرلمانية.

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