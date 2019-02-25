عبد المهدي: من واجب الحكومة الاستجابة لمطالب ذوي المهن الصحية المشروعة

2019/02/25 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم مع وفد يضم ممثلي المهن الصحية والطبية بحضور وزير الصحة علاء الدين العلوان والنائب صباح الساعدي رئيس كتلة الاصلاح والإعمار النيابية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "جرى خلال اللقاء بحث المطالب المتعلقة برفع مخصصات الخطورة وايجاد التأمينات الصحية والاجتماعية وغيرها من المطالب وتقديم الحلول اللازمة بشأنها".وأثنى عبد المهدي على "دور العاملين في قطاع المهن الصحية والطبية" مؤكداً ان "من واجب الحكومة الاستجابة لمطالبهم المشروعة وحل مشاكلهم التي تراكمت عبر السنين، ونحن حريصون على التواصل وفتح الأبواب لجميع شرائح المجتمع".واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات ومقترحات عدد من المتحدثين ، كما شكر اعضاء الوفد الذي يمثل مختلف المحافظات رئيس مجلس الوزراء على سرعة الاستجابة.انتهى

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