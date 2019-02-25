2019/02/25 | 21:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
نوهت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، الى تفجير مسيطر عليه يوم غد الثلاثاء، في محافظة الديوانية....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفجير في الديوانية غدا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- الديوانية
نوهت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، الى تفجير مسيطر عليه يوم غد الثلاثاء، في محافظة الديوانية....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفجير في الديوانية غدا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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