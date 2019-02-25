تفجير في الديوانية غدا

2019/02/25 | 21:36

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بغداد اليوم- الديوانية

نوهت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، الى تفجير مسيطر عليه يوم غد الثلاثاء، في محافظة الديوانية....





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