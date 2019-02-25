في أول زيارة منذ بدء الحرب.. الأسد في إيران

2019/02/25 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قام الرئيس السوري بشار الاسد، الاثنين، بأول زيارة لإيران منذ بدء الحرب قبل ثماني سنوات والتقى بالزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في طهران.

وعرض التلفزيون لقطات من لقاء الأسد وخامنئي وقال إن الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون على جميع المستويات من أجل مصالح البلدين الصديقين.

وأكد الاسد وخامنئي على أن العلاقات بين البلدين "كانت العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية التي تسعى إلى إضعافهما وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة".

ودعمت ايران الأسد عسكريا بشكل مباشر وتمكنت من تغيير موازين القوى ضد معارضي دمشق.

وبحسب الوكالة السورية للأنباء فإن خامنئي شدد على أن "الضربة التي تلقاها المشروع الغربي والأمريكي تستوجب المزيد من الحذر مما قد يدبرونه في المرحلة المقبلة كرد فعل على فشلهم".

كما أكد الزعيم الإيراني استمرار وقوف بلاده إلى جانب سوريا حتى استعادة عافيتها الكاملة والقضاء على الإرهاب بشكل نهائي، موضحا أن طهران ودمشق هما العمق الاستراتيجي لبعضهما البعض.

سوار أحمدش

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