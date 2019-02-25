مالذي فعله محمد صلاح اثناء تبديله في مباراة الريدز امام الشياطين الحمر؟

2019/02/25 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية، أن المصري محمد صلاح، هداف ليفربول “ظهر وكأنه يبكي” خلال تبديله في مباراة فريقه أمام مضيفه مانشستر يونايتد ضمن الجولة الـ27 من البريميرليغ أمس.وأضافت الصحيفة أن العواطف ظهرت على صلاح، ويُعتقد أن عينيه اغرورقت بالدموع، لاسيما وأنه لم يستطع الظهور بمستوى جيد في المباراة، بالإضافة لفشله في هز […]

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