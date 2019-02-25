جانيت يلين: ترامب لا يفهم سياسة الفيدرالي والاقتصاد

2019/02/25 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قالت رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه نقص في فهم سياسات البنك المركزي والاقتصاد أيضاً.





وأضافت جانيت يلين في مقابلة مع موقع "ماركت بلاس" اليوم الإثنين،عندما سئلت عما إذا كانت تعتقد أن ترامب يمتلك فهماً للسياسة الاقتصادية ، أجابت يلين: "لا، أنا لا أعتقد ذلك".





وتابعت يلين: "أشك في أنه قادر على القول بأن أهداف بالفيدرالي هي الوصول للحد الأقصى للعمالة واستقرار الأسعار".





وأضافت:" لقد أدلى بتصريحات حول أن يكون لدى البنك المركزي سعر الصرف يهدف دعم خططه التجارية، أو ربما استهداف ميزان التجارة الأمريكي، أعتقد أن تعليقات كهذه توضح عدم فهم تأثير الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد وأهداف السياسة المناسبة".





وفيما يتعلق بالاقتصاد، قالت رئيس الفيدرالي السابق إن ترامب يسيء فهم بعض المفاهيم الأولية إلى حد ما، مستشهدة بموقفه من تخفيض العجز التجاري مع الصين والشركاء الآخرين.





وفي سياق آخر، ذكرت يلين أن تعليقات ترامب حول الاحتياطي الفيدرالي أمراً سيئاً قد يكون له تأثيراً سلبياً.





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