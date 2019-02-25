نادي الزوراء: رسمياً.. حكيم شاكر مدرباً لنادي النوارس

2019/02/25 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي الزوراء ،اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب حكيم شاكر لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.وقال الناطق الرسمي للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث صحفي

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