غرائب وطرائف عن الفيلة

2019/02/25 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيل ينام وهو واقف

لا يحتاج الفيل إلي النوم الكثير فيكفية في اليوم ساعتين أو ثلاث فقط وينام الفيل اغلب وقته وهو واقف والباقي ينام على جنبه، يصدر

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