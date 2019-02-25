تحذير للعراقيين..العجوز قادمة في هذا الموعد

2019/02/25 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المنبئ الجوي الاقدم صادق عطية، اليوم الاثنين، من قدوم حالة جوية تدعى شعبيا بـ"برودة العجوز" الى العراق، فيما اشار الى ان تاثيرها سيبدا من يوم غد الثلاثاء.وقال عطية على موقع الفيسبوك، ان"المنظومة التي ستؤثر علينا هي منخفض قطبي في طبقات الجو العليا مصحوب بمنخفض جوي جبهوي سطحي، ولهذه اللحظة اغلب النماذج الطقسية العالمية مترددة ومتقلبة في توقعاتها بشان مواقع هطول الامطار وشدتها وهذا ما سنلاحظه ابتداء من يوم غد حيث ستستمر التقلبات الجوية لغاية ليل يوم الجمعة".

وأضاف عطية، انه"من المتوقع ان تنشط الرياح الجنوبية الشرقية وربما تثير الغبار في وسط وجنوب البلاد خلال نهار الثلاثاء، حيث تبدأ السحب تندفع من الجهة الغربية للبلاد وتسبب اجواء غائمة جزئيا، اما الامطار المتوقعة يوم الثلاثاء فيبدأ هطولها مابعد الظهر او مساءا في مناطق شمال البلاد اولا دهوك وشمال الموصل وشمال أربيل وتكون معتدلة الشدة نسبيا، ثم تتبعها سليمانية واربيل وكركوك ومناطق متفرقة من الموصل، وتكون خفيفة الشدة".

واشار الى، انه"خلال الليل فمن المتوقع ان تشمل الامطار الخفيفة كتوقع اولي مناطق البصرة وميسان وذي قار والسماوة وبادية السماوة وأطراف مناطق واسط الجنوبية، ودرجات الحرارة فتستمر مرتفعة لغاية يوم الجمعة خصوصا الوسط والجنوب، ولكنها ستنخفض بعدة درجات يوم السبت المقبل الذي سيشهد اخر موجات البرودة الشتوية".

يأتي ذلك فيما توقعت الأرصاد الجوية، قدوم حالة جوية جديدة تدعى شعبياً ببردة العجوز يبدا تأثيرها على مناطق العراق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ويرتبط الحديث عن خمسينية الشتاء في التراث الشعبي في العراق ودول بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية بـ "أيام العجائز" او برد العجوز وهي 7 أيام، أربعة منها آخر شهر شباط وثلاثة في بداية شهر آذار، وتتميز هذه الأيام بشدة البرد.انتهى/س

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