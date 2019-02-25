2019/02/25 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل زار الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند مدينة الموصل صباح هذا اليوم المصادف 25 شباط 2019 ، وبداية زيارته كانت جولة سريعة في مدينة الموصل ومن ثمّ توجّه مع الوفد المرافق له إلى كنيسة مار بولس في حيّ المهندسين .إلتقى هولاند براعي أبرشية الموصل وكردستان العراق وكركوك للسريان الكاثوليك المطران […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من كنيسة مار بولس في الموصل ، الرئيس الفرنسي السابق العراق من دون المسيحيين ليس جميلاً) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من كنيسة مار بولس في الموصل ، الرئيس الفرنسي السابق العراق من دون المسيحيين ليس جميلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).