استكشاف حياة غريبة في النظام الشمسي

2019/02/25 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قالت عالمة كواكب في وكالة ناسا، التي كُلفت باستكشاف الحياة في “عوالم المحيط” ضمن نظامنا الشمسي، إن قمر “تيتان” الذي يدور حول كوكب زحل قد يستقطب شكلا من أشكال الحياة الغريبة.وأوضحت الدكتورة، أماندا هندريكس، التي شاركت في قيادة مجموعة خرائط ناسا إلى “عوالم المحيط”، أن برنامجها يمثل أكبر فرصة لاكتشاف الحياة الغريبة […]

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