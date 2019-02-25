الكعبي يشدد على حجز

2019/02/25 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس كتلة بدر النيابية : حسن شاكر الكعبي ان دخول داعش الى العراق يشكل خطر كبير ولدينا تجربة مرة معهم عند دخولهم عام 2014.



مبيناً ان من الصعوبة السيطرة عليهم خصوصا في الاوضاع الراهنة التي يمر بها العراق .

وقال الكعبي في اتصال مع " الغدير " ان الدواعش عادوا بعلم الحكومة ولكن يجب ان يكونوا داخل مخيمات وتجري عليهم محاكمات وفق القانون العراقي . واضاف ان " بقاء الدواعش فترة طويلة دون محاكمتهم يشكل خطورة كبيرة على الوضع الامني .



مشدداً على وحجزهم في اماكن خاصة وتحت مراقبة امنية .

انتهى ع.س

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