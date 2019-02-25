على نهج أمريكا وأوربا .. كوريا الجنوبية تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

2019/02/25 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان اليوم الاثنين: "تعرب الحكومة مرة أخرى عن قلقها إزاء عدم شرعية وشفافية الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي والاضطرابات الحالية، وتعترف برئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو بصفته رئيسا لفنزويلا بالنيابة، بعدما أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في 23 يناير".كما شددت الخارجية الكورية الجنوبية على "وجوب إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية وشفافة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن تحت قيادة الرئيس غوايدو بالوكالة".ونصّب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للدولة في 23 يناير الماضي، دون أي انتخابات أو مسوغ شرعي.وقد أعلنت الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك أكثر من 20 دولة أوروبية اعترافها به رئيسا.إلا أن روسيا والصين وتركيا والمكسيك وكوبا والعديد من الدول الأخرى دعمت نيكولاس مادورو بصفته الرئيس الشرعي المنتخب لفنزويلا.

انتهى.ص.هـ.ح.

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