2019/02/25 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً ادارة نادي الزوراء تسمي حكيم مدرباً للفريق يساعده صفاء عدنان وحيدر عبد الامير وسامر سعيد و عامر عبد الوهاب مدرباً للحراس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً ‎ادارة نادي الزوراء تسمي حكيم مدرباً للفريق يساعده صفاء عدنان وحيدر عبد الامير وسامر سعيد و عامر عبد الوهاب مدرباً للحراس) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً ‎ادارة نادي الزوراء تسمي حكيم مدرباً للفريق يساعده صفاء عدنان وحيدر عبد الامير وسامر سعيد و عامر عبد الوهاب مدرباً للحراس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).