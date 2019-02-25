2019/02/25 | 21:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رسمياً ادارة نادي الزوراء تسمي حكيم مدرباً للفريق يساعده صفاء عدنان وحيدر عبد الامير وسامر سعيد و عامر عبد الوهاب مدرباً للحراس
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً ادارة نادي الزوراء تسمي حكيم مدرباً للفريق يساعده صفاء عدنان وحيدر عبد الامير وسامر سعيد و عامر عبد الوهاب مدرباً للحراس) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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