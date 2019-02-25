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رسمياً ‎ادارة نادي الزوراء تسمي حكيم مدرباً للفريق يساعده صفاء عدنان وحيدر عبد الامير وسامر سعيد و عامر عبد الوهاب مدرباً للحراس
2019/02/25 | 21:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رسمياً ادارة نادي الزوراء تسمي حكيم مدرباً للفريق يساعده صفاء عدنان وحيدر عبد الامير وسامر سعيد و عامر عبد الوهاب مدرباً للحراس 

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