2019/02/25 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الإثنين، وفدا يضم ممثلي المهن الصحية والطبية بحضور وزير الصحة علاء الدين العلوان والنائب صباح الساعدي رئيس كتلة الاصلاح والبناء البرلمانية. وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم (25 شباط 2019)، إنه “جرى خلال اللقاء بحث المطالب المتعلقة برفع مخصصات الخطورة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يعد برفع “مخصصات الخطورة” لذوي المهن الصحية والطبية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يعد برفع “مخصصات الخطورة” لذوي المهن الصحية والطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).