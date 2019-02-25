أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الأردن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة العربية الأوروبية

2019/02/25 | 21:52

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المستقلة – شرم الشيخ / مصر – وليد الرمالي

التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هامش اجتماعات القمة العربية الأوروبية المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ المصرية، بالسيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيس وفد المملكة إلى القمة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات المطروحة على القمة، وكيفية العمل على الارتقاء بالعلاقات مع الجانب الأوروبي وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين، وذلك بما يخدم المصالح والأولويات العربية ويتسق مع مواقف ورؤي جامعة الدول العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط والصفدي حرصا في التأكيد في هذا الصدد على محورية النقاشات التي تشهدها القمة حول التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، وأهمية العمل مع الاتحاد الأوروبي على دعم حل الدولتين وتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة لأهمية تفهم الجانب الأوروبي للمواقف والرؤى العربية تجاه الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتوصل أيضاً إلى تفاهمات وأرضية مشتركة حول ملفات مكافحة الارهاب والهجرة غير المشروعة وغيرها.

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