ميسان تخصص ١٠٠دونم للمهندسين بمناسبة يومهم العالمي

2019/02/25 | 21:52

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي /..أعلنت محافظة ميسان، الإثنين، عن تخصيص ١٠٠دونم لمهندسي المحافظة بمناسبة يوم المهندس العالمي.

وقال محافظ ميسان علي دواي، في تصريح صحفي، تمت مناقشة الموضوع مع عضو مجلس النواب عن محافظة ميسان مضر خزعل السلمان، ومدير بلدية العمارة، ووفد نقابة المهندسين

وابدى دواي استعداد محافظة ميسان التام للتعاون مع نقابة المهندسين ومتابعة جميع مشاكلهم وحلها مع الجهات المعنية، كذلك المطالبة بحماية المهندس وتوفير كافة متطلبات نجاح عمله كونه يرتبط بمسيرة البناء واﻻعمار في البلد بشكل عام ومحافظة ميسان بشكل خاص .

واوعز لمدير بلدية العمارة بتخصيص 100 دونم في جهة طريق بغداد الى مهندسي المحافظة كوجبة أولى تثميناً لجهودهم الكبيرة التي بذلوها خدمة لمحافظتهم بعد أستكمال كافة اﻷجراءات القانونية والمتطلبات الفنية الخاصة بذلك

.واكد دواي مساندته ودعمة التام لتقديم كل ماهو ممكن لهذة الشريحة بموجب التشريعات النافذة .

من جانبهم عبر الوفد عن مدى سعادتهم لهذا اللقاء والنتائج الطيبة التي تحققت من خلاله واضعين كافة امكانيات النقابة الفنية واﻻستشارية لخدمة أبناء المحافظة من خلال دعم مسيرة البناء واﻷعمار الرائدة والمستمرة في المحافظة

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