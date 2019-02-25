2019/02/25 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ رسمياً..حكيم شاكر مدرباً لنادي الزوراء

25/02/2019 21:39:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اعلن نادي الزوراء تعاقده مع المدرب حكيم شاكر لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم الجاري.

وذكر الناطق الرسمي للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "ادارة النادي تعاقدت مع المدرب حكيم شاكر لقيادة الفريق في الموسم الجاري".

واضاف ان "شاكر سيساعده صفاء عدنان وحيدر عبد الامير وسامر سعيد وعامر عبد الوهاب مدرباً للحراس وعبد الامير ناجي محللاً".

وقدم الكادر التدريبي المساعد لنادي الزوراء، استقالته من منصبه بعد الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق اليوم الاثنين في مباراته امام اربيل في الاسبوع الـ19 من الدوري الممتاز.

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