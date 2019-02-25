2019/02/25 | 21:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ندعم السلام والاستقرار في العراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي: شفاء كَردي كانت إعلامية استثنائية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي: شفاء كَردي كانت إعلامية استثنائية ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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