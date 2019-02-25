2019/02/25 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن مدير عام شركة “مروحيات روسيا”، أندريه بوغينسكي، أن أول مروحية عسكرية من طراز “مي-38” ستسلم نهاية يونيو المقبل لوزارة الدفاع الروسية.وذكر بوغينسكي، على هامش معرض “Aero India 2019” للطيران والفضاء، الذي يقام حاليا في بنغالور الهندية، أن مروحية النقل “مي-38” قامت بداية نوفمبر الماضي بأول تحليق جوي لها.وتعد “مي-38 تي”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية تتسلم أول مروحية “مي-38 تي” عسكرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية تتسلم أول مروحية “مي-38 تي” عسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).