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الدفاع الروسية تتسلم أول مروحية “مي-38 تي” عسكرية
2019/02/25 | 21:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة أعلن مدير عام شركة “مروحيات روسيا”، أندريه بوغينسكي، أن أول مروحية عسكرية من طراز “مي-38” ستسلم نهاية يونيو المقبل لوزارة الدفاع الروسية.

وذكر بوغينسكي، على هامش معرض “Aero India 2019” للطيران والفضاء، الذي يقام حاليا في بنغالور الهندية، أن مروحية النقل “مي-38” قامت بداية نوفمبر الماضي بأول تحليق جوي لها.

وتعد “مي-38 تي”، […]

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