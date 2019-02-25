2019/02/25 | 21:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ متابعة أعلن مدير عام شركة “مروحيات روسيا”، أندريه بوغينسكي، أن أول مروحية عسكرية من طراز “مي-38” ستسلم نهاية يونيو المقبل لوزارة الدفاع الروسية.
وذكر بوغينسكي، على هامش معرض “Aero India 2019” للطيران والفضاء، الذي يقام حاليا في بنغالور الهندية، أن مروحية النقل “مي-38” قامت بداية نوفمبر الماضي بأول تحليق جوي لها.
وتعد “مي-38 تي”، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية تتسلم أول مروحية “مي-38 تي” عسكرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بوغينسكي، على هامش معرض “Aero India 2019” للطيران والفضاء، الذي يقام حاليا في بنغالور الهندية، أن مروحية النقل “مي-38” قامت بداية نوفمبر الماضي بأول تحليق جوي لها.
وتعد “مي-38 تي”، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية تتسلم أول مروحية “مي-38 تي” عسكرية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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