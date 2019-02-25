الأمين العام يناقش مع رئيس وزراء البرتغال سبل العمل على الارتقاء بالعلاقات العربية الأوروبية

2019/02/25 | 22:00

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المستقلة – شرم الشيخ / مصر – وليد الرمالي

في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع كبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، التقى الأمين العام اليوم 25 فبراير بالسيد “أنطونيو كوستا” رئيس وزراء البرتغال.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول أهم أبعاد الملفات المطروحة أمام القمة، وسبل العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين العربي والأوروبي خلال المرحلة المقبلة في عدد من المجالات الهامة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط حرص الإشارة في هذا الإطار إلى محورية العلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط البرتغال بالمنطقة العربية وأهمية البناء على هذه العلاقات لتحقيق المزيد من التعاون، سواء ما بين الدول العربية والبرتغال أو بين الطرفين العربي والأوروبي، مع الإعراب عن التقدير للمواقف البرتغالية الداعمة والمتفهمة للرؤى العربية تجاه عدد من القضايا المحورية والتي يأتي على رأسها مساندة البرتغال للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف عفيفي أن اللقاء شهد أيضا تناول مسار التعاون الثنائي بين البرتغال والأمانة العامة للجامعة العربية، خاصة في المجالين الثقافي والتعليمي، وذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين خلال الزيارة التي قام بها الأمين العام إلى العاصمة البرتغالية لشبونة خلال العام الماضي.

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