آلاف المدمرات على يد

2019/02/25 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار محافظ نينوى لشؤون المسيحيين، مدير زراعة نينوى، دريد زوما حكمت، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الإثنين، توقف آلاف المشاريع لإعمار الموصل مركز المحافظة، بانتظار الأموال من مؤتمر الكويت.

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