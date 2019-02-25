بالفيديو... سعوديون يحتفون بالحصان العربي الأصيل في مهرجان الشرقية للخيل

2019/02/25 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد مربو خيول فحولهم وأفراسهم لتسير بشكل فيه إيقاع خلال مهرجان سعودي يحتفي بالحصان العربي الأصيل، الذي يعد مصدر فخر لكثيرين في المملكة.

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