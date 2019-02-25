نجم مانشستر يونايتد: إصابتي تفاقمت بسبب محمد صلاح

2019/02/25 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف خوان ماتا، لاعب خط وسط نادي "مانشستر يونايتد"، أن الإصابة التي تعرض لها أمام "ليفربول" في الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، بسبب النجم المصري محمد صلاح.

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