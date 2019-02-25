الإعلام الأمني يعلن القبض على متهمة توزع الكفالات على عوائل الدواعش في كركوك

2019/02/25 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن مركز الاعلام الامني، اليوم الاثنين، تمكن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على متهمة في مخيم ليلان الجديد للنازحين، تقوم بتوزيع الكفالات على عوائل عصابات داعش الارهابية.

وذكر المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة الدقيقة، القت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية القبض على هذه المتهمة”، مشيرا الى انها “كانت توزع الكفالات لعوائل عصابات داعش الارهابية في مخيم ليلان الجديد للنازحين بما يسمى ولاية كركوك”.

واضاف انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإحالتها

للقضاء”.

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