عبد المهدي يؤكد لممثلي المهن الطبية استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة

2019/02/25 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، أن من واجب

الحكومة الاستجابة لمطالب المهن الصحية والطبية المشروعة وحل مشاكلهم”.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل اليوم وفدا يضم ممثلي

المهن الصحية والطبية بحضور وزير الصحة علاء الدين العلوان والنائب صباح الساعدي رئيس

كتلة الاصلاح والبناء البرلمانية”.

وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث المطالب المتعلقة

برفع مخصصات الخطورة وايجاد التأمينات الصحية والاجتماعية وغيرها من المطالب وتقديم

الحلول اللازمة بشأنها”.

ونقل البيان عبد المهدي، تأكيده، أن “من واجب الحكومة

الاستجابة لمطالبهم المشروعة وحل مشاكلهم التي تراكمت عبر السنين”، مشدداً بالقول

“نحن حريصون على التواصل وفتح الابواب لجميع شرائح المجتمع”.

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