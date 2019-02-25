ضبط عجلتين محملتين بمادة الزفت والنفط خارج الضوابط جنوب العراق

2019/02/25 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، ضبط عجلتين محملتين بمادة الزفت والنفط دون امتلاك

سائقيها ما يخولهم بذلك جنوب العراق.

وقال

إعلام المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “سيطرة الكوت/العمارة

التابعة الى شرطة نفط الوسط قسم السيطرات، ضبطت على عجلة نوع مرسيدس تحمل براميل حديدية

سعة (200 لتر) وعددها (210 ) برميل محملة بمادة الزفت قادمة من محافظة العمارة الى

بغداد، لا يحمل سائقها مايخوله بالمسير والمتاجرة بها”.

وأضافت،

أن “مركز شرطة نفط النجف ضبط صهريج محمل بمادة النفط ولايحمل (سائقه) ايضاً اي

اوراق رسمية تخوله بالمسير بها والمتاجرة”، مبينا ان العجلتين “تم حجزهما

في مراكز الشرطة الخاصة بشرطة النفط لحين عرضها على القضاء ومحاسبتها وفق قانون رقم

41 لسنة 2008”.

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