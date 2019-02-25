لقبته الصحافة العالمية بـ

2019/02/25 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع أقارب الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك في مصر حول جهاز تلفزيون في البيت كما لو كانوا يهتفون لفريق كرة القدم الوطني، لكنهم في الحقيقة كانوا يحتفلون بأحسن ممثل أوسكار عن دوره في فيلم "Bohemian Rhapsody".

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