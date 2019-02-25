عبدالمهدي: تطوير القطاع الزراعي يوفر فرص العمل

2019/02/25 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي أن تطوير القطاع الزراعي له الأولوية في رؤيتنا لتحقيق الازدهار والاستقرار وتوفير فرص العمل

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