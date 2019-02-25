رابطة الدوري الاسباني ترد على شكوى سولاري قبيل كلاسيكو الكأس

2019/02/25 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشتكى سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، من خوض فريقه مباراة ليفانتي

يوم الأحد، بينما خاض برشلونة مباراته أمام إشبيلية يوم السبت، قبل

مواجهة الكلاسيكو.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن سولاري اشتكى من عدم

المساواة بين برشلونة وريال مدريد فيما يخص عدد أيام الراحة قبل

الكلاسيكو , وأشارت إلى أن رابطة الليجا، قالت إن مواجهة الريال

وليفانتي، تم اختيارها من قبل إحدى الشركات الراعية ليتم بثها يوم

الأحد، مضيفة أن الشركة تدفع ثلاثمائة وخمسين مليون يورو كرعاية، ولها

الحق في اختيار مباراة جماهيرية لبثها في ذلك الموعد , هذا ويستعد

ريال مدريد لمواجهة برشلونة، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو

برنابيو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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