الديوانية.. توضيح لإنفجار عفك

2019/02/25 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الدولنية:الفرات نيوز} أوضحت شرطة الديوانية حقيقة الانفجار في الذي وقع في قضاء عفك مساء اليوم الاثنين.

وذكر مصدر من شرطة الديوانية لمراسل وكالة {الفرات نيوز} عن" تفجير مخلفات حربية مساء اليوم في قضاء عفك وبإشراف مديرية الدفاع المدني".وأضاف ان" التفجير مسيطر عليه من قبل الجهات المعنية".انتهىبواسطة: احمد حسن

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