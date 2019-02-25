عبد المهدي يعد بتنفيذ مطالب المهندسين الزراعيين وتوفير أراض وقروض لهم

2019/02/25 | 22:07

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بغداد اليوم _ بغداد

وعد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، بتلبية مطالب المهندسين الزراعيين وتوفير الا...





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