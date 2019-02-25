بيرتوليني: عدم تأهل منتخب الرجال مثّل هزيمة للكرة الإيطاليا

2019/02/25 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبيّنة أنّ تغيير هذه الصورة النمطية يمثل أولوية بالنسبة لمنتخب بلادها المشارك في كأس العالم للسيدات بفرنسا 2019.

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