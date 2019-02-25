الإمارات تستعد لإطلاق أول رحلة لرائد فضاء عربي

2019/02/25 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد دولة الإمارات لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية.

وفي إطار الاستعدادات اجتاز رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي تدريبات النجاة في البرد القارص.

التدريبات يجريها المركز الروسي يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء في إحدى غابات العاصمة الروسية موسكو لتدريب رواد الفضاء على البقاء على قيد الحياة في ظروف الشتاء القاسية والبرد القارص.

تفاصيل أكثر في سياق تقرير مراسل الغد في دبي عبد الله الزعبي.

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