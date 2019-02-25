2019/02/25 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AYOaA0alRm8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشائر الأنبار تستنكر اتهامها وتعلن مساندتها للقوى الأمنية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عشائر الأنبار تستنكر اتهامها وتعلن مساندتها للقوى الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).