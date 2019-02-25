2019/02/25 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -VlMwV838Xs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ورشة تدريبية لمعلمي التربية الفنية في المثنى #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ورشة تدريبية لمعلمي التربية الفنية في المثنى #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).