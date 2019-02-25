النفط ينخفض وخام برنت عند 67 دولارا للبرميل

2019/02/25 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، تحت وطأة معروض وفير، في ظل تنامي الصادرات الأميركية، ومنافستها المنتجين التقليديين من الشرق الأوسط في أسواق رئيسية، مثل آسيا.لكن الأسواق تدعمت بما قال المحللون إنه تفاؤل بأن واشنطن وبكين توشكان على تسوية نزاعات تجارية نالت من النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 67 دولارا للبرميل، بانخفاض 12 سنتا، وبما يعادل 0.2 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وكان الخام ختم معاملات، الجمعة الماضية، بدون تغير يذكر، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 16 نوفمبر عند 67.73 دولار للبرميل.انتهى/س

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