القوات الفنزويلية تعلن صد هجوم مسلح على الحدود مع كولومبيا

2019/02/25 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية عن صدها هجوما عند معبر للحرس الوطني على الحدود مع كولومبيا.وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن أكثر من 60 مسلحا هاجموا معبر “مولاتا” بولاية تاتشيرا الفنزويلية على الحدود مع كولومبيا صباح الأحد (حسب التوقيت المحلي).ويأتي ذلك عقب اشتباكات على الحدود الفنزويلية مع كولومبيا والبرازيل، […]

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