ردا على ماكرون... وزير خارجية بريطانيا: لا يوجد فرق بين جناحي

2019/02/25 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أنه لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لـ"حزب الله" اللبناني.

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